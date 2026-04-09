Georgieva ' le banche centrali rialzino i tassi se saltano le stime sull' inflazione'

Il capo della Banca centrale ha affermato che le autorità monetarie dovrebbero aumentare i tassi di interesse se le previsioni sull’inflazione dovessero peggiorare eccessivamente. La dichiarazione è arrivata in un intervento pubblico in cui ha sottolineato la possibilità di interventi più decisi nel caso in cui i dati indicassero una spirale negativa dei prezzi. Nessun dettaglio su tempistiche o livelli specifici dei tassi.

WASHINGTON, APR 9 - Le banche centrali dovrebbero rialzare i tassi qualora le aspettative sull' inflazione dovessero entrare in una spirale negativa. "Gli incontri Fmi-Banca Mondiale della prossima settimana si concentreranno su come far fronte allo shock della guerra in Medio Oriente, attualmente in fase di pausa", ha detto il direttore generale Kristalina Georgieva. "Il Fmi può intensificare il sostegno ai Paesi con i piani esistenti; sono previsti ulteriori programmi in arrivo. Prevediamo che la domanda di sostegno da parte del Fmi nel breve termine aumenterà, attestandosi a 20-50 miliardi di dollari, considerate le ricadute della guerra" in Iran. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Georgieva, 'le banche centrali rialzino i tassi se saltano le stime sull'inflazione' Un nuovo choc per le Banche centrali, ma Fed e Bce tengono i tassi stabiliQuesta settimana si riuniscono tutte le principali banche centrali: Federal Reserve, Bce, Bank of England, Bank of Japan e Swiss National Bank. Si parla di: Georgieva, 'le banche centrali rialzino i tassi se saltano le stime sull'inflazione'. Georgieva, 'le banche centrali rialzino i tassi se saltano le stime sull'inflazione'Le banche centrali dovrebbero rialzare i tassi qualora le aspettative sull'inflazione dovessero entrare in una spirale negativa. (ANSA) ... ansa.it Georgieva (Fmi): «La guerra in Iran frena la crescita mondiale»La numero uno del Fondo annuncia la correzione al ribasso delle previsioni per il 2026, rispetto al 3,3% indicato a gennaio. La raccomandazione per i Governi: fornire supporto mirato e temporaneo ai c ... ilsole24ore.com