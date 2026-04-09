George Clooney ai giovani | Il fallimento non è la fine ma il passo successivo per ottenere ciò che volete
Al Palazzetto dello Sport di Cuneo si sono riuniti circa 2.700 studenti delle scuole superiori della provincia per ascoltare un attore e regista noto a livello internazionale. Durante l’evento, l’attore ha parlato ai giovani, invitandoli a non considerare il fallimento come una fine, ma come una tappa del percorso verso i propri obiettivi. Il suo intervento si è svolto davanti a una platea molto giovane, composta principalmente da studenti.
Al Palazzetto dello Sport di Cuneo, davanti a 2.700 studenti delle scuole superiori della provincia, George Clooney si è rivolto alla giovanissima platea con un messaggio molto caloroso e sentito. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
George Clooney a Cuneo incontra i giovani studenti e attacca il presidente Donald Trump: «Voler porre fine a una civiltà è un crimine di guerra. C’è un limite alla decenza»Cosa ci faceva George Clooney a Cuneo in una luminosa giornata di aprile? Semplice: era lì per dialogare con i giovani.
George Clooney attacca Trump: “Minacciare la fine della civiltà è un crimine di guerra”Oggi, il Palazzetto dello Sport di Cuneo è diventato teatro di un evento atteso e molto partecipato: George Clooney, uno degli attori più celebri del...
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George Clooney in Italia, ma non è una vacanza sul lago: C’è un limite alla decenza. Parla senza filtri a 2.700 studentiL’attore interviene a Cuneo davanti a 2.700 studenti: affondo su Donald Trump, timori per la Nato e un invito ai giovani a non avere paura di fallire ... quicomo.it
George Clooney si racconta dalle paghe da fame alla fama di Hollywood. E su Trump: “È indecente” x.com
A Cuneo l’incontro tra l'attore e attivista americano George Clooney e gli studenti. "Dire di voler mettere fine a una civiltà è un crimine di guerra", osserva puntando il dito verso le politiche del presidente Trump. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Fa - facebook.com facebook