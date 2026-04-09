Geopolitica Meloni sfida l’Europa | l’Italia non subisce nessuno

Durante l'informativa urgente alla Camera di Deputati di giovedì 9 aprile 2026, il governo ha dichiarato che l’Italia non intende accettare pressioni dall’Europa e si presenta come sovrana nelle decisioni politiche. La premier ha affermato che il paese non subirà imposizioni esterne e difende le scelte nazionali senza compromessi. La discussione si è concentrata sull’affermazione di autonomia rispetto alle politiche europee e sui rapporti tra il governo e le istituzioni comunitarie.

Durante l’informativa urgente presentata alla Camera di Deputati questo giovedì 09 aprile 2026, la Presidente del Consiglio Meloni ha tracciato una linea netta sull’autonomia strategica dell’Italia, rifiutando ogni narrazione di subordinazione verso gli Stati Uniti o la sinistra europea in merito alle crisi mediorientali. Nel corso del suo intervento, il capo del Governo ha ribadito la necessità di un Occidente coeso e ha contestato le recenti dinamiche belliche in Iran, richiamando la sovranità nazionale dimostrata storicamente con il caso Sigonella. La dottrina della fermezza tra geopolitica e sovranità nazionale. Il discorso di Meloni si è concentrato sulla volontà di non farsi trascinare da logiche che prescindono dagli interessi reali del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Geopolitica, Meloni sfida l’Europa: l’Italia non subisce nessuno Leggi anche: Trump sfida l'Europa, Alfieri (Pd): "L'Italia non sia tra i sudditi, Meloni decida da che parte stare" Il Como come le big d’Europa: nessuno in Italia spende come FabregasUn report della Fifa sul valore del mercato dei calciatori nel 2025 svela che il Como è stato il club italiano ad aver speso di più. Si parla di: Campo Largo, la sfida dei silenti: come costruire l’alternativa al governo Meloni. Meloni in Parlamento oggi: l'informativa in direttaL’informativa della premier: Se crisi in Iran peggiora, sospendere il Patto di stabilità. No a lezioni di antimafia ... repubblica.it Meloni vieta l’uso della base aerea di Sicilia agli aerei militari statunitensiMeloni vieta l'uso della base aerea siciliana agli aerei militari USA, segnando un cambiamento nelle relazioni militari internazionali. ecodisicilia.com