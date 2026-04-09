#gentiliamoci | parole gentili in movimento per le vie di Padova

Domenica 12 aprile alle 10 a Padova si terrà un evento chiamato “gentiliamoci”, dedicato alle parole gentili e al movimento. L’iniziativa invita le persone a incontrarsi e condividere un momento di riflessione sul valore delle parole cortesi. La manifestazione si svolge in città per promuovere la gentilezza come gesto quotidiano. È previsto un appuntamento aperto a tutti, che si svolgerà nelle vie del centro.