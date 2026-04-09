#gentiliamoci | parole gentili in movimento per le vie di Padova
Domenica 12 aprile alle 10 a Padova si terrà un evento chiamato “gentiliamoci”, dedicato alle parole gentili e al movimento. L’iniziativa invita le persone a incontrarsi e condividere un momento di riflessione sul valore delle parole cortesi. La manifestazione si svolge in città per promuovere la gentilezza come gesto quotidiano. È previsto un appuntamento aperto a tutti, che si svolgerà nelle vie del centro.
Domenica 12 aprile alle 10 torna a Padova un “incontro gentile” dedicato al movimento come riflessione condivisa sulle parole gentili.Con Elia Brooks e Domenico Farina di Pratiche Filosofiche in Strada, una passeggiata poetico-filosofica trasformerà la città in uno spazio di pensiero collettivo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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