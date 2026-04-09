A Genova si sta assistendo a un fermento di proteste e tensioni legate a un gruppo politico di estrema destra. Le manifestazioni sono state accompagnate da scontri tra i partecipanti e le forze dell’ordine, con cariche e lanci di oggetti. La situazione ha attirato l’attenzione dei media nazionali, mentre le autorità stanno monitorando gli sviluppi per garantire la sicurezza pubblica.

Roma, 09 apr – C’è qualcosa di profondamente ridicolo, di quasi zoologico, nel baccano che agita Genova in queste ore. Il solito zoo di 150 sigle – il catalogo completo del vetero-sindacalismo, del collettivismo studentesco fuori tempo massimo e del muscolarismo portuale – ha deciso che la democrazia sotto la Lanterna è un club privato. Ingresso riservato, previo esame del sangue ideologico, verifica del Rolex al polso e del possesso della razione di caviale tra le mani.?L’obiettivo? Chiudere la sede di CasaPound in via Montevideo. Perché lo dicono loro. Perché la tartaruga frecciata rovina il loro paesaggio mentale. Nonché il sonno durante la notte. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Genova e il riflesso pavloviano di chi vuol chiudere CasaPound

Genova, comitato di quartiere denuncia antifascisti per le continue manifestazioni contro Casapound, chiesto il Daspo urbanoE' alta la tensione nel quartiere della Foce, a Genova, al centro di un dibattito pubblico e politico legato alla presenza della sede di Casapound.

Scontro aperto Salis-CasaPound: "Genova è antifascista"Botta e risposta tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il movimento di estrema destra CasaPound, dopo i fatti di venerdì scorso con la...

Argomenti più discussi: Futuro stadio Ferraris, oggi la maratona di Primocanale; Gabriele Scapola presenta il suo libro La fatica non fa rumore; Navi per la Sardegna: ora la sfida si gioca sulla qualità del servizio; La Samp batte anche l’Empoli e si avvicina alla salvezza con una prova di maturità.

La Corte ha rinviato al Riesame di Genova la decisione sull'attivista palestinese accusato di finanziare Hamas tramite la sua associazione - facebook.com facebook

Ed è tornato a fiorire il glicine bianco sulla scala, una meraviglia del mio quartiere. #primavera #Genova x.com