Un ex giocatore di Roma potrebbe partire titolare nel match contro il Sassuolo, secondo le ultime indiscrezioni. La società sta valutando la possibilità di schierarlo dal primo minuto, considerando la sua recente disponibilità e le esigenze della squadra. La partita si svolgerà tra pochi giorni e tutti gli occhi sono puntati sulla formazione che il tecnico deciderà di mettere in campo.

Tutte le strade portano da Baldanzi, e mai come in questo momento il Genoa ha bisogno dell’estro e della leggerezza - mentale, oltre che tecnica - del giocatore fortemente voluto da Daniele De Rossi sul mercato di gennaio. Perché l’ex giallorosso era stato il primo acquisto dell’attuale tecnico rossoblù quando aveva preso la guida della Roma e la cosa si è ripetuta nel gennaio scorso al Genoa. Domenica c’è una partita di vitale importanza per il Grifone contro il Sassuolo in ottica salvezza, soprattutto alla luce del doppio ko consecutivo contro Udinese e Juventus. Che, di fatto, ha vanificato almeno in parte i successi contro Roma e Verona.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genoa, la fantasia di Baldanzi per la salvezza: l'ex Roma può partire dal 1' col Sassuolo

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