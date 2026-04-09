Gattuso la Serie A dopo l’addio alla Nazionale | Prendono lui o Grosso

Dopo aver concluso il suo incarico con la Federazione a causa della mancata qualificazione al Mondiale, il tecnico ha lasciato l’incarico e ora si trova in cerca di una nuova squadra. La sua decisione di lasciare la Nazionale apre possibilità di un suo ritorno in Serie A, dove non allenava da cinque anni. Tra le opzioni sul tavolo ci sarebbero anche altri candidati, ma si discute principalmente tra lui e un altro tecnico.

Gattuso potrebbe tornare su una panchina di Serie A cinque anni dopo l’ultima volta. Nel 2021 ci fu l’addio al Napoli, complici i pessimi rapporti con De Laurentiis e la mancata qualificazione alla Champions. Poi Marsiglia, Hajduk Spalato e infine Nazionale, al posto di Spalletti. Il resto è storia recente, ahinoi una bruttissima storia. E adesso? Dopo la risoluzione con la Figc, stando alle ultime indiscrezioni, il 48enne potrebbe accomodarsi sulla panchina della Lazio. Per ‘Radio Radio’, Gattuso se la giocherebbe con l’ex compagno in azzurro Fabio Grosso, il quale sta facendo un ottimo lavoro al Sassuolo, nel caso in cui Maurizio Sarri andasse alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Gattuso, la Serie A dopo l’addio alla Nazionale: “Prendono lui o Grosso” Gattuso: 10 mesi e addio alla nazionale, missione fallitaLa missione mondiale della nazionale italiana si è conclusa in modo fallimentare dopo dieci mesi di guida di Gennaro Gattuso. Gattuso, addio alla Nazionale: verso la rescissione del contratto con la FigcSono ore concitate anche per il futuro di Gennaro Gattuso dopo le dimissioni arrivate ieri del presidente della Figc Gabriele Gravina e del team... Temi più discussi: 'Abbiamo un paese sulle spalle'. Così Gattuso a poche ore da Bosnia-Italia; Non è il 3-5-2 il problema dell'Italia; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Il campionato oggi riparte: non deve essere la scusa per chiudere il dossier Italia. Gattuso lascia l'Italia, riparte la Serie A - La rassegna stampa del 4 aprile 2026Intanto De Bruyne lancia la sfida all'Inter per lo Scudetto e conferma di stare bene a Napoli. In casa Juventus invece si avvicina il rinnovo per Spalletti e si continua a trattare quello di Dusan ... 90min.com Gravina e Gattuso verso le dimissioni: nuovo CT, spunta un nome clamorosoGravina dovrebbe dimettersi nella giornata di oggi, nell’incontro coi componenti federali, dalla Serie A ai dilettanti fino all’Assocalciatori, indetto dallo stesso presidente della FIGC. Gravina e Ga ... calciomercato.it Il Messaggero - #Lazio- #Sarri al bivio: Lotito pensa a #Gattuso e #Grosso se con il tecnico sarà addio. Occhio alla #Fiorentina x.com Lo ha rivelato Gattuso: i giocatori della nazionale hanno chiesto 300.000 euro come premio qualificazione. Dopo aver saputo di questa richiesta Gennaro Gattuso ha dissuaso i giocatori dal continuare le trattative con la FIGC, sostenendo che un bonus sare - facebook.com facebook