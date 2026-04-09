Federico Gatti potrebbe lasciare la Juventus durante la prossima finestra di trasferimenti estiva. Il difensore ha un contratto in scadenza nel 2030 e, secondo alcune fonti, la società non si opporrebbe a una sua cessione. La possibile vendita del calciatore rientrerebbe in una strategia di bilancio, anche se al momento non sono state divulgate ufficialmente offerte o cifre di vendita.

Federico Gatti è uno dei calciatori che la Juve potrebbe ‘sacrificare’ per fare cassa nel prossimo calciomercato estivo. Il rinnovo del contratto fino a giugno 2030, ufficializzato lo scorso luglio, conta zero. O meglio, potrebbe avere un certo peso in sede di trattativa coi club potenziali acquirenti. Per il centrale classe ’98 si sono mossi e potrebbero nuovamente muoversi alcuni club di Premier League. Parliamo di quelli di fascia medio-alta, se non bassa ma con identiche possibilità di spesa. Gatti è stato acquistato dal Frosinone nel gennaio 2022 per circa 9 milioni di euro. In quattro stagioni ha disputato 132 partite e realizzato 11 gol, che non sono pochi per un difensore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Gatti via dalla Juve in estate: destinazione e prezzo

Gatti lascia la Juve, ma niente Milan: la destinazione spiazza tuttiCambia nuovamente il futuro di Federico Gatti: ormai appare scontata una sua cessione al termine di questa stagione.

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"Buonasera onorevole. Mi scusi se la disturbo. Ma volevo segnalare che a marechiaro esiste una piccola discarica popolata da gatti e incredibilmente da conigli nani.. presumo abbandonati anche loro." - facebook.com facebook