Gasperini, allenatore della squadra, ha parlato alla vigilia della gara contro il Pisa, affrontando il tema della qualificazione in Champions League. Ha commentato la situazione attuale della sua squadra e ha risposto alle domande sulla possibilità di lasciare il ruolo in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo europeo. La conversazione si è concentrata anche sulle sfide imminenti e sulle aspettative per la stagione in corso.

Gasperini, alla vigilia del match contro il Pisa, ha presentato la partita e ha parlato della lotta per la prossima Champions League. La Roma si prepara ad affrontare il Pisa domani sera per risollevarsi dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter e continuare a lottare per la prossima Champions League. Alla vigilia del match, ecco le parole del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. SUGLI INFORTUNATI – « Io penso che Mancini recuperi già dalla prossima settimana, così come Koné e Wesley. Sono problemi meno gravi del previsto. Dybala sta meglio, si allena, credo ancora 12 settimane. Gli infortuni sono stati penalizzanti, non per il loro numero, ma per quanto sono stati precoci e tutti a giocatori diversi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gasperini svela: «Mio addio in caso di mancata Champions? Ecco la verità»

Juventus, chi potrebbe partire in caso di mancata ChampionsNico Schira su Youtube ha parlato delle possibili cessioni in casa Juventus se non dovesse arrivare la Champions League.

McKennie tra rinnovo e addio: Gasperini e Allegri alla finestraIl futuro di Weston McKennie è uno dei temi più caldi del momento, con la Juventus chiamata a fare chiarezza su una situazione contrattuale che potrebbe diventare presto complica da risolvere. Secondo ... it.blastingnews.com

Gasperini-Roma, possibile addio a fine stagione: la situazione in casa giallorossa | CMIl futuro di Gian Piero Gasperini potrebbe essere lontano da Roma. La situazione in casa giallorossa non è delle migliori dopo il ko in Europa League per opera del Bologna e si potrebbe arrivare ad ... calciomercato.it