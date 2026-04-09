Gian Piero Gasperini, in vista della partita tra Roma e Pisa, ha parlato della recente campagna acquisti della squadra, affermando di aver preso 30 giocatori in due anni e di voler ridurre il numero, puntando sulla qualità. Ha anche commentato il suo ruolo, precisando che non gli è stato richiesto di conquistare la Champions League, ma che si è imposto questa sfida da solo. La sua analisi si inserisce in un momento di difficoltà per la squadra capitolina.

Gian Piero Gasperini alla vigilia di Roma-Pisa è tornato su uno dei temi più caldi in Capitale dopo il recente calo di risultati e prestazioni: "Nessuno mi ha chiesto la Champions, me la sono imposta io. La mia idea? Meno acquisti ma di livello superiore". E fa due nomi: Wesley e Malen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Radio Romanista. . Gasperini reputa qualche giocatore indispensabile per il futuro E quali sono i target da trovare sul mercato di domani Sentite la sua risposta Cosa ne pensate #ASRoma - facebook.com facebook