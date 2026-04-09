L’allenatore ha dichiarato che, nonostante le sette partite ancora da disputare, l’obiettivo di qualificarsi in Champions League rimane possibile, anche se difficile. Ha inoltre sottolineato che gli infortuni hanno avuto un ruolo negativo in questa stagione, che definisce complessa. Il club non ha mai chiesto ufficialmente di partecipare alla competizione europea, anche se il percorso rimane aperto.

"Infortuni? Sono stati penalizzanti, è stata un'annata difficile" ROMA - Sette partite per inseguire un obiettivo "difficile, ma fattibile". Gian Piero Gasperini crede ancora al traguardo Champions, nonostante la sua Roma abbia perso terreno dal quarto posto occupato dal Como, che ha un vantaggio di +4 sui giallorossi e di +1 sulla Juventus quinta. L'ambizione però resta la stessa. "Fuori da Roma nessuno ci accreditava come squadra in corsa. E la proprietà non mi ha detto di raggiungere quel traguardo, è una cosa che ho detto io", ha precisato il tecnico giallorosso in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa (domani, ore 20:45) all'Olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gasperini "Champions difficile ma fattibile e il club non l'ha chiesta"

Gasperini rompe il silenzio: “Champions vitale, il club decida il futuro”Il futuro di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma resta appeso al filo sottile della qualificazione in Champions League, unico grimaldello...

Mauro: «Spalletti ha fatto benissimo, ma non ci si può cullare su 4 partite vinte. In futuro il club deve lottare per scudetto e Champions»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

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Gasperini 'nessuno credeva a una Roma da Champions, ma siamo lì'(ANSA) - ROMA, 09 APR - Questa è una squadra che ha un traguardo: al di là degli avversari. Ci siamo imposti quell'obiettivo là, ma se non ci riusciamo dobbiamo avere la coscienza a posto nell'aver p ... tuttosport.com

Gasperini: Servono giocatori forti. La proprietà non mi ha chiesto di andare in ChampionsNon è una novità, esiste dall'inizio dell'anno. Siccome non si è affrontata prima è rimasta uguale. Questi sono ragazzi seri. Non si può prevedere cosa succederà da ora alla fine, c'è chi è in ... calciomercato.com

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Pisa, mister Gian Piero Gasperini è tornato anche sull'obiettivo Champions League della sua Roma. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso, oggi sesto in classifica con 54 punti e quindi a - facebook.com facebook

#Gasperini: “Ho cercato di chiarire il più possibile così poi per 7 partite mi lasciate stare… Al di fuori di queste conferenze, non parlo con voi e non ho altre notizie da darvi. Ve le ho date oggi e ci rivediamo venerdì prossimo. Volevo essere il più chiaro poss x.com