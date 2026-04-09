Gargassa Fantasy | la fantasia prende il volo

Sabato 18 aprile, si svolgerà un'escursione lungo il torrente Gargassa, che prevede l'attraversamento di una forra ripida e aspra. Il percorso si svolgerà ai piedi di pareti scoscese che si avvicinano formando un canyon suggestivo. L'itinerario si concentrerà sulla risalita del torrente, attraversando ambienti naturali caratterizzati da pareti rocciose strette e paesaggi imponenti.

Sabato 18 Aprile risaliremo il torrente Gargassa lungo una forra aspra e severa, ai piedi di ripide pareti che si stringono a formare un canyon davvero suggestivo. Guadato il torrente e raggiunto il villaggio abbandonato di Veirera, la tappa successiva sarà Rocca dei Corvi, una spettacolare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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