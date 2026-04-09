Galleria Alberoni | duecento visitatori affascinati da storia arte e spiritualità

Durante le festività pasquali, la Galleria Alberoni ha registrato la visita di circa duecento persone, attratte dalla combinazione di esposizioni di storia, arte e spiritualità. Le proposte culturali presentate sono state accolte con entusiasmo dai visitatori, che hanno potuto apprezzare le diverse attività e mostre all’interno della struttura. La partecipazione ha mostrato un interesse concreto verso le iniziative organizzate per il periodo festivo.

Hanno destato notevole interesse le proposte culturali della Galleria Alberoni per le festività pasquali. Circa duecento persone tra piacentini e un notevole numero di visitatori provenienti da altre province e regioni hanno infatti raggiunto l’istituto di San Lazzaro per scoprirne i tesori. «I. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Ci vediamo in biblioteca, terzo appuntamento: un viaggio tra spiritualità, arte e storiaProsegue a Nogara la rassegna culturale “Ci vediamo in biblioteca”, promossa da Amiamo La Bassa con la sezione "Libri da Gustare" con il patrocinio... Un cammino verso la Verna tra storia, arte e spiritualità nella Toscana del ‘400Arezzo, 26 marzo 2026 – Un viaggio tra tempo, arte e spiritualità nella Toscana del ‘400.