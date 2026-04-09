Furti di portafoglio al Formì fare attenzione

Ieri, una donna ha perso il portafogli nei pressi del negozio Piazza Italia al Formì. Un testimone ha riferito che si è verificato un furto nella stessa zona. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità con cui è avvenuto il furto né su eventuali responsabili. La vittima ha segnalato l’episodio alle autorità. La polizia sta indagando per chiarire quanto accaduto.

Scrive il segnalante: Mia moglie ieri è stata derubata del portafogli nei pressi del Formì negozio Piazza Italia. Abbiamo sporto regolare denuncia ai carabinieri e parlando sia con loro che con le commesse ci hanno confermato che ultimamente è successo diverse volte. Chi deruba dopo pochi minuti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Truffe su WhatsApp e al telefono: dal finto agente assicurativo al parente bisognoso, a cosa fare attenzioneRavenna, 20 gennaio 2026 – Tre persone denunciate per truffa nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Ravenna.

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