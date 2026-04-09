A Varese, tra il 28 e il 30 marzo, due capotreno sono stati vittime di aggressioni in due episodi distinti. La Polizia Ferroviaria ha arrestato un cittadino svizzero e un residente di Tradate, entrambi sospettati di aver aggredito i capotreno sui treni. Le autorità hanno confermato i dettagli degli episodi e le misure adottate nei confronti dei sospettati.

Due capotreno sono stati aggrediti in due episodi distinti tra il 28 e il 30 marzo a Varese. La Polizia Ferroviaria ha arrestato un cittadino svizzero e un residente di Tradate per le aggressioni avvenute sui treni. Il primo scontro è scattato la sera del 28 marzo, verso le 19, su un convoglio che arrivava dalla Svizzera. Un uomo di 39 anni, di nazionalità svizzera, ha reagito con pugni al volto e insulti dopo che l’operatore di bordo gli aveva chiesto di abbassare il volume del cellulare. La vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso di Varese. I medici hanno riscontrato una ferita superficiale alla mano destra e percosse alla mandibola, fissando una prognosi di dieci giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furia sui binari a Varese: due capotreno aggrediti e arrestati

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