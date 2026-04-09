Due fratelli di nazionalità albanese, ricercati a livello internazionale per un omicidio premeditato commesso nel 1999 in Albania, sono stati arrestati tra l’area della Spezia e quella della Lunigiana. La loro fuga si è conclusa dopo diversi anni di latitanza, che li avevano portati a muoversi tra diverse regioni italiane. Le forze dell’ordine hanno effettuato l’arresto senza incidenti, portando a termine una lunga operazione di ricerca.

Due fratelli di nazionalità albanese, ricercati a livello internazionale per un omicidio premeditato avvenuto nel 1999 in Albania, sono stati catturati dalle forze dell’ordine tra l’area della Spezia e quella della Lunigiana. L’operazione ha portato alla loro detenzione nelle carceri di Genova e La Spezia, ponendo fine a una fuga durata decenni dopo la condanna a 16 anni e 6 mesi di reclusione per l’uccisione di un connazionale durante una faida familiare. L’efficacia del coordinamento investigativo tra Italia e Albania. Il successo della cattura è il risultato di una complessa sinergia operativa che ha coinvolte le squadre mobili di Massa Carrara e La Spezia, con la direzione degli inquirenti del Servizio centrale operativo, del servizio per la cooperazione internazionale di Polizia e del Sisco Liguria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga finita: presi tra Spezia e Lunigiana due latitanti del ’99

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