Un uomo di 50 anni è stato fermato dai carabinieri mentre percorreva la SP 18 a Varano Borghi, nel Varesotto. L’arresto è stato effettuato in relazione all’omicidio dei propri familiari, avvenuto nella stessa zona. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno intercettato e fermato il sospettato durante un’operazione di controllo. La notizia ha fatto rapidamente il giro delle cronache locali.

L’arresto di Elia Del Grande è avvenuto a Varano Borghi, in provincia di Varese, dove il cinquantenne è stato fermato dai carabinieri mentre percorreva la SP 18. La cattura ha causato una lieve ferita a un militare della compagnia di Gallarate, durante il tentativo del fuggitivo di resistere al controllo. Il soggetto, noto per l’omicidio avvenuto nel gennaio 1998 contro i propri genitori e il fratello a causa di divergenze legate al matrimonio con una donna di nazionalità domenicana, era alla guida di una Fiat 500. Il veicolo era stato sottratto nel cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende. Del Grande si era allontanato dalla casa-lavoro di Alba, in zona Cuneo, lo scorso giorno di Pasqua, uscendo grazie a una licenza concessagli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga disperata nel Varesotto: arrestato l’assassino dei familiari

Finisce la fuga di Elia Del Grande, arrestato nel VaresottoÈ stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Varano Borghi, in provincia di Varese, Elia Del Grande, il 50enne fuggito il giorno di Pasqua...

“La gente ci accusa di aver messo al mondo un mostro”: la disperata lettera d’addio dei genitori dell’assassinoANGUILLARA SABAZIA (Roma) – Le ultime ore di vita di Pasquale e Maria, i genitori di Claudio Carlomagno.

Temi più discussi: Elia del Grande trovato e arrestato: l’autore della strage dei fornai era evaso; Finisce la fuga di Elia Del Grande, arrestato nel Varesotto; Elia Del Grande, fermato nel Varesotto l'uomo della strage dei fornai evaso a Pasqua: ha ferito un carabiniere; Finita la fuga di Elia Del Grande, arrestato nel Varesotto alla guida di un’auto rubata.

Elia Del Grande, fermato nel Varesotto l'uomo della strage dei fornai evaso a Pasqua: ha ferito un carabiniereIl 50enne è stato bloccato mentre era alla guida di un'auto rubata. Nel tentare un'ultima manovra di fuga ha causato lievi lesioni a uno dei militari. Nel 1998 uccise madre, padre e fratello perché si ... today.it

Finita la fuga, arrestato nel Varesotto Elia Del Grande: carabiniere ferito durante l’interventoElia Del Grande rintracciato a Varano Borghi dopo la fuga dalla casa-lavoro: fermato dai carabinieri mentre viaggiava su un’auto rubata e accusato di resistenza e lesioni durante il controllo. notizie.it

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Una manciata di secondi, poi l’impatto e una fuga disperata sotto il camion per salvarsi la vita. - facebook.com facebook