Fuga contromano sfiorando i pedoni | pauroso inseguimento dopo il furto Arrestato un 35enne

Un inseguimento avvenuto nelle strade cittadine si è concluso con l’arresto di un uomo di 35 anni e tre persone denunciate. L’episodio è iniziato dopo un furto e ha visto il veicolo del sospetto percorrere contromano, sfiorando pedoni e creando situazioni di pericolo. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno bloccato il veicolo e identificato i coinvolti.

Un inseguimento da paura, che ha messo a repentaglio la vita di varie persone, termina con un arresto e tre denunce. Nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di Massa Lombarda hanno infatti arrestato un cittadino straniero di trentacinque anni con l'accusa di resistenza a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Inseguimento a Catania: arrestato un 50enne dopo fuga contromanoABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo e sospetti durante il pattugliamento La polizia ha arrestato un uomo di 50 anni, originario di Catania, con... Leggi anche: Fuga folle tra Villaricca, Giugliano e Qualiano: inseguimento da film, 18enne arrestato dopo corsa contromano Temi più discussi: Fuga folle a 140 km/h tra i paesi: contromano e semafori rossi, e l'auto si ribalta. Il video dell'inseguimento; Folle fuga contromano in Rovigana: bloccato dopo l'inseguimento. Era senza patente, assicurazione e revisione; Ospitaletto, guida con il cellulare, fugge contromano e aggredisce gli agenti: arrestato un 58enne. Fuga folle a 140 km/h tra i paesi: contromano e semafori rossi, e l'auto si ribalta. Il video dell'inseguimentoDopo chilometri di manovre folli e semafori rossi, la corsa della Volkswagen Taigo finisce sottosopra: l'uomo ha tentato l'ultima fuga a piedi ... milanotoday.it Non si ferma all'alt e scappa: la folle fuga a 140 all'ora tra semafori rossi e contromanoL'inseguimento ad alta velocità tra i comuni dell'hinterland bergamasco alla vigilia di Pasqua: arrestato un uomo ... today.it INSEGUIMENTO AD ALTA VELOCITÀ TRA GORLE E ALBINO Fuga a tutta velocità sulle strade della Val Seriana: un 39enne arrestato dopo un inseguimento pericoloso tra più comuni. Sorpassi azzardati, contromano e semafori rossi La corsa si è concl - facebook.com facebook Inseguimento da film tra #Villaricca, #Giugliano e #Qualiano: un’Audi Q2 tenta la fuga contromano ma finisce in un vicolo cieco. Tre in auto, due scappano a piedi, arrestato il conducente 18enne. Decisivo l’intervento dei Carabinieri. Il giovane è ora ai domicili x.com