L’Atalanta ha vinto con grande margine contro il Lecce, aumentando le possibilità di qualificazione europea. La squadra bergamasca si prepara ora a affrontare alcune delle grandi del campionato, tra cui Juventus e Roma, e a disputare una semifinale di Coppa Italia. I lettori hanno espresso le proprie opinioni sui pronostici delle prossime partite, che si preannunciano molto interessanti.

I PRONOSTICI DEI LETTORI. Le prossime sfide con Juventus, Roma e la semifinale di Coppa Italia accendono Fubal. L’Atalanta vince 3-0 a Lecce e prosegue il proprio cammino verso l’Europa. Una partita importante, per ripartire al meglio dopo la sosta per le nazionali, ma anche per Fubal: la sfida del Via del mare ha dato il via a una nuova classifica mensile, quella di aprile. Un mese particolarmente intenso per i nerazzurri, visto che sabato saranno impegnati con la Juventus e settimana prossima c’è la Roma, due scontri diretti decisivi per stabilire le gerarchie nelle qualificazioni alle coppe europee. Aprile è anche il mese della Coppa Italia: mercoledì 22 la Lazio è attesa a Bergamo per la semifinale di ritorno dopo il 2-2 dell’Olimpico nella gara d’andata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Fubal, l’Atalanta travolge il Lecce e ora può guardare all’Europa

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L'Atalanta travolge il Lecce (0-3) e si porta a -1 dalla zona EuropaAGI - L'Atalanta vince 3-0 in casa del Lecce e accorcia le distanze sulla Roma e sul Como, portandosi a -1 dalla zona Europa e a -5 dal quarto posto...