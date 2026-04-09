Frosinone-Palermo le probabili formazioni

Domani sera alle 20:30 allo stadio “Stirpe” si gioca il match tra Frosinone e Palermo, due squadre che si affrontano in una partita decisiva per la lotta alla promozione diretta. Il Frosinone, reduce dalla vittoria contro il Padova, si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo contro il Palermo. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

Il Frosinone, galvanizzato dalla vittoria di Pasqua contro il Padova, è concentrato sul prossimo big match: domani sera alle 20:30 allo “Stirpe” arriva il Palermo, in quello che è uno scontro diretto importantissimo per la corsa alla promozione diretta. I giallazzurri occupano la seconda. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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