Frosinone | blocco urgente in hotel dopo il contagio da Legionella

Il 8 aprile, l’amministrazione di Frosinone ha disposto un blocco urgente in un hotel della città, dopo che i rilievi della ASL hanno confermato la presenza di Legionella pneumophila nei sistemi idrici dell’edificio. La decisione è stata presa per evitare la diffusione del batterio, che era stato individuato durante controlli di routine condotti sugli impianti dell’albergo. La misura rimane in vigore fino a ulteriori verifiche.

L’amministrazione di Frosinone ha emesso un provvedimento d’urgenza lo scorso 8 aprile per bloccare la diffusione della Legionella pneumophila dopo che i rilievi della ASL hanno confermato la presenza del batterio nei sistemi idrici di un albergo locale. La decisione impone restrizioni immediate all’uso di alcuni alloggi contaminati e obbliga il gestore a una sanificazione radicale dell’impianto. Protocolli sanitari e interventi tecnici sulla struttura. L’intervento del Sindaco, esercitato tramite l’articolo 50 del Testo Unico degli Enti Locali, segue le evidenze microbiologiche emerse dalle analisi condotte da ARPA Lazio. A seguito della segnalazione della ASL di Frosinone, è stato stabilito il divieto di occupare le stanze colpite dalla contaminazione fino a quando nuovi test non certificheranno l’assenza del patogeno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frosinone: blocco urgente in hotel dopo il contagio da Legionella Legionella in hotel a Frosinone, ordinanza urgente per la sicurezza degli ospitiUn nuovo episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza sanitaria nel territorio. Cinema Lux chiuso per rischi strutturali, la vigilanza impone il blocco dopo ispezione urgenteIl cinema Lux di Torino è stato ufficialmente chiuso al pubblico dopo un'ispezione urgente condotta dalla Commissione di vigilanza.