Frontalieri | la Lombardia fissa il 3% per la sanità italiana

La Regione Lombardia ha stabilito che il contributo sanitario richiesto ai lavoratori frontalieri sarà del 3%, considerando questa come la soglia minima. La decisione riguarda i lavoratori che risiedono in Italia e lavorano in Svizzera, e si applica direttamente alle loro spese per la sanità. La misura si inserisce in un quadro di regolamentazione che riguarda i contributi richiesti per il servizio sanitario ai cittadini italiani che operano oltre confine.

La Regione Lombardia ha deciso di applicare la soglia minima del 3% per il contributo sanitario richiesto ai vecchi frontalieri, una misura che incide direttamente sul bilancio familiare di chi lavora oltre confine. La scelta, comunicata dall’assessore Sertori, mira a stabilizzare i conti regionali rispettando le direttive dello Stato, offrendo un’alternativa economica rispetto alle polizze svizzere. Il calcolo del contributo e la scelta tra i sistemi sanitari. Per i lavoratori che rientrano nella categoria dei vecchi frontalieri, la decisione operativa si gioca su un bivio finanziario molto netto. Secondo quanto spiegato da Sertori, gli interessati dispongono di un arco temporale di tre mesi per definire la propria posizione sanitaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frontalieri: la Lombardia fissa il 3% per la sanità italiana Leggi anche: Tassa sanità frontalieri, è cortocircuito: la Svizzera richiama l’accordo, Lombardia “vincolata dalla legge” La Regione Lombardia vuole la “tassa sulla salute” per i frontalieri: proteste da sindacati e SvizzeraA volere la “tassa sulla salute” per i lavoratori frontalieri, ormai, è rimasta solo la Regione Lombardia. Si parla di: Frontalieri Svizzera 2026: come funziona la tassazione per vecchi e nuovi. Lombardia obbligata ad applicare la tassa salute sui frontalieri nonostante le resistenze politicheLombardia, tassa sanità sui frontalieri: posizioni ufficiali e nodi aperti L’Unione Frontalieri Italiani in Svizzera (UFIS) ha ottenuto nuove prese di ... assodigitale.it Frontalieri, tassa sulla salute in tilt: scontro totale con la Svizzera mentre la Lombardia tira drittoL’Unione Frontalieri Italiani in Svizzera (UFIS) ha ottenuto risposte ufficiali dalle autorità federali svizzere di Berna sia da Regione Lombardia, sulla controversa tassa sulla salute a carico dei la ... comozero.it