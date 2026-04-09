La tassa sulla sanità che riguarda i lavoratori frontalieri continua a suscitare discussioni. Nei giorni scorsi, l’Unione Frontalieri Italiani in Svizzera ha inviato richieste di chiarimento sia alle autorità svizzere che alla Regione Lombardia. La questione ha creato tensioni tra le parti coinvolte, con i pendolari che cercano spiegazioni sulla modalità di applicazione e sulla gestione di questa tassa. La situazione resta al centro di attenzione da parte dei lavoratori interessati.

La controversa tassa sulla sanità a carico dei frontalieri fa ancora parlare. Nelle scorse settimane l’Ufis (Unione Frontalieri Italiani in Svizzera) ha chiesto chiarimenti, in merito, al governo elvetico e a Regione Lombardia. Il risultato sono state due risposte non univoche che andrebbero ad alimentare incertezze tra i numerosi frontalieri che, ogni giorno o ogni settimana, raggiungono la Confederazione Elvetica per motivi di lavoro. Da Berna si fa presente che l’ accordo bilaterale tra i rossocrociati e l’Italia è un trattato internazionale che prevale sulle normative interne. Un accordo per impedire la cosiddetta doppia imposizione e che prevede accordi tra le due parti per risolvere eventuali criticità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frontalieri, caos tassa sanità. Svizzera e Regione sono divise. I pendolari scrivono al ministro

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La Regione Lombardia vuole la “tassa sulla salute” per i frontalieri: proteste da sindacati e SvizzeraA volere la “tassa sulla salute” per i lavoratori frontalieri, ormai, è rimasta solo la Regione Lombardia.

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Frontalieri, caos tassa sanità. Svizzera e Regione sono divise. I pendolari scrivono al ministroLa richiesta di chiarimenti sull’applicazione della norma ha provocato interpretazioni diverse. Per gli elvetici prevale il diritto internazionale. La Lombardia: aspettiamo indicazioni dal governo . ilgiorno.it

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