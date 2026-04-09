Frontale vicino alla palestra grave una 45enne

Una donna di 45 anni, residente a Mirano, è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nei pressi di una palestra. La vettura che guidava, una Yaris bianca, si è scontrata frontalmente con una Fiat Multipla condotta da un uomo di 53 anni di Porto Viro. L’incidente si è verificato lungo una strada della zona, coinvolgendo due vetture in direzioni opposte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

È in gravi condizioni un'automobilista 45enne di Mirano che si è scontrata frontalmente, mentre era al volante di una Yaris bianca, con una Fiat Multipla condotta da un 53enne di Porto Viro. La donna è stata rianimata e centralizzata all'Angelo a Mestre con ferite serie, e dopo essere stata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Scontro frontale tra auto vicino alla stazione di Verona: grave una ragazzaUn incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 8 febbraio, a Verona, nei pressi di piazzale XXV Aprile. Roma: tentato furto all’interno di una palestra, arrestato 45enneNella notte scorsa, si è verificato un tentativo di furto all’interno di una palestra ubicata in via dei Granatieri, a Roma.