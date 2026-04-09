A Barletta, un amministratore di una società edile e un suo complice sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine su un sistema di frode fiscale. Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe creato crediti d’imposta falsi, favorendo un’illecita riduzione delle tasse. Sono stati sequestrati beni per circa un milione di euro. L’indagine si inserisce in un’operazione più ampia contro le frodi legate ai bonus fiscali promossi dall’ex presidente del consiglio.

Un amministratore di una società edile con sede a Barletta è stato condotto in carcere insieme a un complice, indagato a piede, per un sistema di frode fiscale basato su crediti d’imposta inesistenti. L’operazione, che ha portato al sequestro di beni per un valore superiore a un milione di euro, coinvolge la manipolazione di bonus destinati ai lavoratori con reddito lordo sotto i 28mila euro. Il meccanismo della distrazione fiscale tra Barletta e il riciclaggio. Le indagini sono partite dopo che l’Agenzia delle Entrate ha segnalato alla Guardia di Finanza alcune gravi anomalie riscontrate nei modelli F24 dell’imprenditore edile. Nel corso del 2019, i due soggetti avrebbero gonfiato le somme relative al cosiddetto bonus Renzi, sfruttando la possibilità per i datori di lavoro di compensare tali importi nelle dichiarazioni dei redditi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode bonus Renzi a Barletta: arresti e un milione di beni sequestrati

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