Durante le festività pasquali e nei giorni successivi, numerosi automobilisti provenienti da Francia, Svizzera e Austria si sono recati in Italia per fare rifornimento di carburante. La benzina italiana si è rivelata la più economica tra le nazioni di origine di questi viaggiatori. I dati rilevati indicano un aumento degli acquisti di carburante da parte di turisti stranieri nel nostro paese in quel periodo.

Nei giorni delle vacanze pasquali e in quelli successivi, molti automobilisti provenienti dai Paesi europei sono arrivati in Italia per fare rifornimento ai nostri distributori. A Ventimiglia, Imperia e Sanremo si sono create lunghe code di macchine francesi che, approfittando dei prezzi più bassi, hanno fatto rifornimento ai benzinai della penisola. Questa iniziativa ha portato le stazioni di servizio a chiudere gli erogatori, apponendo cartelli con su scritto “Benzina esaurita”, in attesa dell’arrivo delle autobotti per il rifornimento. C’era da aspettarselo? Forse sì, visto che in Francia la benzina supera i due euro al litro, mentre in Liguria oscilla tra 1,70 e 1,80 euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Francesi, svizzeri e austriaci vengono a fare il pieno in Italia: la nostra benzina è diventata la più economica

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