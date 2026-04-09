Francesco Rubini al Pd | Sul Molo Clementino avete la stessa posizione di Carlo Ciccioli

Un nuovo scontro si è acceso tra il sindaco e un europarlamentare di Fratelli d’Italia riguardo alla questione del banchinamento del Molo Clementino. In questo contesto, Francesco Rubini di Altra Idea di Città ha commentato la vicenda, affermando che sul tema si sono già registrate posizioni simili in passato. La disputa riguarda le modalità di intervento e le decisioni da prendere sulla gestione dell’area portuale.