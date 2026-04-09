Francesco Desario muore in un drammatico incidente Era quasi a casa

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio in una strada di Torino, causando la morte di un uomo di circa 40 anni. La vittima era quasi a casa, secondo quanto riferito dai testimoni sul posto. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente, mentre le autorità stanno indagando sulle cause. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

Il tramonto torinese è stato squarciato da un dramma improvviso che ha trasformato via Sansovino in un teatro di dolore e incredulità. Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile 2026, la strada è diventata lo scenario di un terribile incidente che è costato la vita a Francesco Desario, un giovane di appena 25 anni residente a pochi passi dal luogo del sinistro. Secondo i primi accertamenti condotti dalle autorità intervenute sul posto, si è trattato di un incidente autonomo: la moto di Francesco, una potente Kawasaki Z750, stava procedendo in direzione piazza Cirene quando, per cause ancora in fase di accertamento, è andata fuori controllo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Francesco Desario muore in un drammatico incidente. Era quasi a casa Drammatico incidente, muore 35enneDrammatico incidente nella serata di mercoledì 1 aprile a Papiano, frazione di Marsciano. Drammatico incidente, muore 34enneDrammatico incidente nella serata di mercoledì 1 aprile a Papiano, frazione di Marsciano.