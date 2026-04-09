In un aggiornamento recente, è stato riferito che Francesco Bagnaia non ha ancora un capo squadra assegnato all’interno del team Aprilia. Contestualmente, si segnala che Ducati sta prendendo provvedimenti per impedire il trasferimento di Cristian Gabarrini, che avrebbe potuto unirsi al team italiano. La situazione riguarda le dinamiche interne alle squadre di MotoGP e le possibili ripercussioni sui contratti e le collaborazioni dei professionisti coinvolti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La squadra di Borgo Panigale sembra aver preso una direzione chiara, lasciando sullo sfondo Bagnaia, il quale, nonostante il suo contratto in vigore fino alla fine del 2026, ha visto la sua posizione diventare sempre più precaria. Il pilota ha avuto una stagione 2025 poco brillante, chiudendo al quinto posto nel campionato, e il suo inizio nel 2026 non è stata rassicurante, alimentando ulteriormente le preoccupazioni tra i dirigenti di Ducati. Già nel dicembre 2025 si vociferava che Ducati avesse deciso di separarsi da Bagnaia, e a inizio 2026 è emerso ufficialmente che il talentuoso pilota KTM, Pedro Acosta, avrebbe preso il suo posto, firmando un contratto di due anni a partire dal 2027. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Francesco Bagnaia senza capo squadra all’Aprilia: Ducati pronta a ostacolare il trasferimento.

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