Francesca Lollobrigida ha annunciato l'intenzione di lasciare il pattinaggio artistico, spiegando di voler avere un altro figlio e di considerare egoistico proseguire. In passato aveva deciso di rinunciare alle Olimpiadi a causa di problemi di salute, ma il sostegno del padre e le vittorie ottenute in carriera l’avevano portata a continuare. Ora, però, ha deciso di chiudere questa fase della sua vita sportiva.

“Bisogna tenerle al buio e lontano dall’umidità, sono i miei talismani”, così Francesca Lollobrigida in un intervista fiume aRepubblicaparla del suo più grande successo sportivo, le due medaglie d’oro ottenute ai giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. La campionessa olimpica negli ultimi mesi ha viaggiato sulle montagne russe:dai problemi di salute avuti in inverno ai due ori olimpici, ad oggi che si dice pronta per avere un altro figlio. “In inverno ero stata malissimo, avevo i linfonodi gonfi, una brutta virosi. Al massimo, potevo sperare in un bronzo. A novembre e dicembre pattinavo e piangevo, sentivo tutti i muscoli compressi. E poi la tiroide, quei battiti strani del cuore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francesca Lollobrigida verso l’addio al pattinaggio: “Vorrei un altro figlio, continuare sarebbe egoistico”

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