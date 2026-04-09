Nella zona di Petacciato, le autorità hanno riaperto al traffico tre strade statali e l’Autostrada A14, dopo aver terminato i lavori di messa in sicurezza. Le operazioni di regolarizzazione del piano viabile sulla SS709 sono state completate nelle ultime ore, consentendo il ripristino della circolazione. La riapertura riguarda le arterie principali che erano state chiuse a causa di una frana che si era verificata nei giorni scorsi.

Grazie all'intervento tempestivo dei tecnici Anas, in queste ore sono stati riaperti al traffico tre importanti arterie che erano state chiuse in via precauzionale a seguito della riattivazione del movimento franoso in località Petacciato, in provincia di Campobasso. I tratti interessati dalla riapertura sono quelli della SS709 Tangenziale di Termoli, dal km 0 al km 6, della SS16 “Adriatica”, dal km 531,900 al km 535,800 e della SS157, dal km 63,500 al km 71., Sin dalle prime ore successive alla frana, il personale tecnico e operativo di Anas è intervenuto senza sosta per eseguire i necessari sopralluoghi, i monitoraggi e le lavorazioni urgenti, finalizzati a ripristinare nel più breve tempo possibile condizioni adeguate di transitabilità e sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Frana Petacciato, riaperte al traffico tre statali e l'Autostrada A14

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Frana a Petacciato tra Vasto e Termoli, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria in Molise: il videoIl 7 aprile una frana storica si è riattivata a Petacciato, nel Basso Molise, causando disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.

Temi più discussi: Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; Frana di Petacciato in Molise, come viaggiare: resta chiusa l'A14 tra Vasto Sud e Termoli. Le alternative e la situazione treni; Frana di Petacciato: cause, tipo di dissesto e impatti su A14 e ferrovia; Frana di Petacciato, fronte di 4 chilometri in movimento: impossibile qualsiasi intervento. La Protezione civile: Ogni azione dopo le verifiche.

Frana Petacciato: Salvini sui luoghi del disastro. A14 riaperta in tempi recordIl vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, è arrivato poco dopo le 12:30 in elicottero al campo sportivo di Petacciato, la località molisana dove martedì scorso si ... rete8.it

FRANA PETACCIATO Molise, riaperte SS709, SS16 e SS157 dopo la frana: ripristinata la circolazione a PetacciatoSono state riaperte al traffico le principali arterie stradali interessate dall’emergenza franosa in località Petacciato, in provincia di Campobasso. Anas ha infatti ripristinato la circolazione lungo ... statoquotidiano.it

I disagi causati alla viabilità dalla frana di Petacciato si stanno progressivamente attenuando: riaperte A14 e Statale 16. Di nuovo percorribili anche i tratti della Tangenziale di Termoli e della Statale 157 che erano chiusi #IoSeguoTgr @TgrRai x.com

Il riattivarsi della frana di Petacciato ha provocato una deformazione dei binari di circa dieci centimetri lungo la linea ferroviaria adriatica. I sensori installati nell'area hanno rilevato il movimento del terreno e hanno fatto scattare immediatamente l'allarme. Co - facebook.com facebook