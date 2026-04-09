Nella zona di Petacciato, in Molise, l’autostrada A14 è stata riaperta alle 12:00, dopo l’interruzione causata da una frana. La strada viene percorsa ora su una sola carreggiata, con traffico a doppio senso. La chiusura aveva interessato la circolazione per alcune ore, mentre sono in corso interventi per mettere in sicurezza l’area. Nessun dettaglio sulle cause o sui danni causati dalla frana è stato comunicato.

Molise. Riaperta a mezzogiorno l’autostrada A14 a Petacciato, ma su una sola carreggiata a doppio senso. Riattivata la statale 16 Adriatica, mentre per i treni si dovrà attendere domani mattina. Servizio di Alessio Orlandi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Frana Petacciato, riaperta l’autostrada A14

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Frana Petacciato, riaperte al traffico tre statali e l'Autostrada A14 #frana x.com