Questa mattina a Bruxelles, un rappresentante del Parlamento Europeo ha presentato un’interrogazione riguardante la frana avvenuta a Petacciato. La questione riguarda le ripercussioni sul corridoio Adriatico, un tratto fondamentale per i collegamenti tra i Paesi coinvolti. L’evento ha portato all’attenzione delle istituzioni europee le criticità legate alla mobilità e ai trasporti nella zona interessata.

Matteo Ricci, vicepresidente della commissione Trasporti al Parlamento Europeo, ha presentato questa mattina a Bruxelles un’interrogazione prioritaria per affrontare le conseguenze della frana che ha colpito Petacciato. L’obiettivo è ottenere l’attivazione del Fondo di Solidarietà dell’UE per riparare i danni infrastrutturali che colpiscono il corridoio Baltico-Adriatico, coinvolgendo anche Marche, Abruzzo e Puglia oltre al Molise. La strategia europea per la ricostruzione delle reti TEN-T. Il disastro che ha interessato la zona di Petacciato non rappresenta solo un problema locale, ma una sfida alla continuità dei trasporti su scala continentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frana Petacciato: l’Europa in gioco per il corridoio Adriatico

La frana a Petacciato (Molise), il fronte più esteso d'Europa tra binari deformati e autostrade chiuse: "È emergenza nazionale"Circolazione ferroviaria sospesa, un tratto della A14 chiuso e stop alle lezioni.

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