Una frana si è verificata in zona Chiesa Vecchia, rendendo necessario un intervento di messa in sicurezza della scarpata. Per contenere il movimento del terreno, sono stati installati dei tiranti di acciaio lungo la parete interessata. Il Comune ha speso circa 40 mila euro per i lavori, finanziati interamente da un contributo regionale destinato a interventi di tutela del territorio.

L’intervento ha comportato un investimento complessivo di circa 40 mila euro da parte del Comune, inte ramente recuperato grazie a un contri buto regionale destinato alla messa in sicurezza del territorio. Lo dice il sindaco Carlo Carli riferendosi alla messa in sicurezza della scarpata alla Chiesa Vecchia. "L’evento atmosferico che si è verificato tra il pomeriggio del 2 no vembre e la mattina del 3 novembre 2023 ha avuto un impatto particolarmente signifi cativo sul versante est, provocando un marcato dissesto della scarpata e coinvolgendo, seppur in maniera marginale, anche il resede del la Chiesa Vecchia – sottolinea Carli nsul magazine comunale –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frana in zona Chiesa Vecchia. Messa in sicurezza la scarpata. Acciaio per fermare il terreno

Frana in zona Fuenti, continua il lavoro di messa in sicurezzaSulla vicenda della frana avvenuta nelle prime ore del mattino del 6 febbraio 2026 sulla SS.

Niscemi, frana sotto controllo: il NOCS monitora con droni la stabilità del terreno e la sicurezza dei residenti.Niscemi, un comune nel cuore della Sicilia, è al centro di un’operazione di monitoraggio delicata a seguito di una frana che ha richiesto...

Argomenti più discussi: Frana in zona Chiesa Vecchia. Messa in sicurezza la scarpata. Acciaio per fermare il terreno; Nulla di fatto per la frana di Morca: la rabbia dei residenti.

Frana in zona Chiesa Vecchia. Messa in sicurezza la scarpata. Acciaio per fermare il terrenoIl fatto risale all’evento atmosferico del novembre del 2023. Soldi per i lavori recuperati grazie ad un contributo regionale. lanazione.it

Il paesino cancellato dalla frana e la rinascita (con la chiesa al centro)Circa 9 mesi fa un'enorme frana, staccatasi dal ghiacciaio sovrastante il centro abitato, ha cancellato gran parte di Blatten, paesino di 300 abitanti del Canton Vallese, in Svizzera. Ora le autorità ... avvenire.it

Complesso Donnaregina (NA) Particolare dell'Altare vecchia Chiesa. /PH © I O D E S I G N 2026 ITA - facebook.com facebook