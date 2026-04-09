Frana in Molise sopralluogo di Salvini Oggi il governo vara i primi interventi

Un'area del Molise è stata interessata da una frana che ha causato danni alle infrastrutture locali. Oggi il ministro si recherà sui luoghi colpiti per un sopralluogo. Nel frattempo, il governo ha programmato un primo stanziamento di fondi che sarà approvato in Consiglio dei ministri per intervenire su ferrovie e strade danneggiate. L’obiettivo è affrontare l’emergenza in modo immediato.

Il governo corre ai ripari sulla frana in Molise che martedì 7 aprile ha messo in ginocchio il versante adriatico bloccando treni e impedendo la circolazione sulle rete stradale. E già oggi è atteso in Consiglio dei ministri un provvedimento con gli interventi da Palazzo Chigi, dopo una cabina di regia convocata dalla premier Meloni già ieri pomeriggio che ha deciso di stanziare risorse immediate per riaprire i collegamenti. Una data certa ancora non c'è ma il primo iniziale stanziamento è destinato a rimettere in piedi i tre punti nevralgici colpiti dalla frana: la rete ferroviaria adriatica, l'autostrada A14 e la statale 16.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Frana in Molise, sopralluogo di Salvini. Oggi il governo vara i primi interventi Liceo Empedocle, al via i lavori: sopralluogo e primi interventi sul tettoIl presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino ha verificato l’avvio del cantiere. Leggi anche: Ferrovie, la frana in Molise spezza in due l’Italia ma Salvini pensa a Orbán Temi più discussi: Frana in Molise, sopralluogo di Salvini. Oggi il governo vara i primi interventi; Maltempo Molise, Ciciliano: La situazione sta migliorando; Si risveglia storica frana in Molise: chiuse A14 e linea ferroviaria. Scuole chiuse a Campobasso; Molise, frana di Petacciato ancora attiva: oggi sopralluogo di Ciciliano. Frana in Molise, sopralluogo di Salvini. Oggi il governo vara i primi interventiIl ministro visiterà i luoghi colpiti dalla frana, ma intanto è atteso in Cdm un primo stanziamento per far fronte all'emergenza su ferrovie e strade. Fs: la linea Pescara-Foggia ripartirà venerdì ... ilsole24ore.com Frana in Molise, verso la riapertura di A14 e linea ferroviaria adriaticaTavolo al Ministero dei Trasporti: in serata lavori sulla ferrovia, venerdì il ripristino della circolazione. Ciciliano: La situazione sta migliorando ... rainews.it Frana Molise, Fs: su Foggia-Pescara circolazione treni da venerdì #molise x.com Disagi alla stazione di Lecce dopo la frana in Molise: treni cancellati e lunghe file al botteghino fin dalle prime ore del mattino. - facebook.com facebook