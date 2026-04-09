Frana di Petacciato taglia l’Italia in due con gravi ripercussioni per la Puglia

Una frana si è verificata nel comune di Petacciato, causando la chiusura di alcune strade e interrompendo temporaneamente i collegamenti tra le regioni interessate. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità locali per valutare i danni e mettere in sicurezza l’area. La frana ha avuto ripercussioni sui trasporti e sulla mobilità della zona, con conseguenze che si estendono anche alle aree limitrofe.

Frana di Petacciato taglia l’Italia in due con gravi ripercussioni per la Puglia. Giovanni Caputo (Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia): " Occorrerebbe istituire presso la Regione Puglia una Sezione Geologica che segua e proponga studi su temi geologici e rischi idrogeologici e sismici, anche in collaborazione con enti di ricerca, con particolare riguardo ad aspetti che possono rappresentare un pericolo eo rischio per la popolazione e le infrastrutture quali: idrogeologia, geomorfologia, sprofondamenti catastrofici (sinkhole), individuazione di faglie attive e capaci, curi i rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per le tematiche del rischio idrogeologico e in materia di geologia a supporto dell’Amministrazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “Frana di Petacciato taglia l’Italia in due con gravi ripercussioni per la Puglia” Frana di Petacciato: “taglia l’Italia in due con gravi ripercussioni per la Puglia” Caputo: serve una sezione geologica della RegioneDi seguito il comunicato: "Nella tarda mattinata del 7 aprile 2026, la storica frana di Petacciato (CB) si è riattivata. La frana di Petacciato taglia l'Italia a metà e isola la Puglia: "Rischio noto da tempo, serve una Sezione Geologica Regionale"La riattivazione della storica frana di Petacciato (nel Molise), innescata dalle piogge torrenziali causate dal ciclone Erminio, ha determinato... Temi più discussi: La frana di Petacciato taglia l'Italia a metà e isola la Puglia, geologi: Serve una task force regionale; Il risveglio del gigante di fango: la frana di Petacciato taglia in 2 l’Italia | FOTO; Frana di Petacciato: taglia l’Italia in due con gravi ripercussioni per la Puglia; Una frana che taglia l’Italia in due. Frana di Petacciato taglia l’Italia in due: gravi ripercussioni per la PugliaLa storica frana di Petacciato si è riattivata nella tarda mattinata di oggi a causa delle piogge torrenziali del ciclone Erminio, causando interruzioni significative dei principali collegamenti tra ... lasiritide.it Frana di Petacciato: taglia l’Italia in due con gravi ripercussioni per la Puglia Caputo: serve una sezione geologica della RegioneNella tarda mattinata del 7 aprile 2026, la storica frana di Petacciato (CB) si è riattivata. La frana innescata dalle piogge torrenziali del ciclone Erminio ha determinato l’interruzione dell’autost ... noinotizie.it Frana di Petacciato Preoccupazione per la stagione turistica, in particolare per il Gargano - facebook.com facebook La frana di Petacciato potrebbe compromettere la stagione turistica: "Gargano territorio più a rischio" x.com