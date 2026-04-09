Nel primo pomeriggio, il tratto dell'autostrada A14 tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Bologna, così come tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari, è stato riaperto dopo la chiusura causata dalla frana di Petacciato. La società che gestisce la rete ha comunicato il ripristino della circolazione su queste tratte, permettendo di riprendere il traffico in entrambe le direzioni lungo questa sezione dell’autostrada.

Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Sulla A14 Bologna-Taranto sono stati riaperti i tratti compresi tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Bologna e tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari. In corrispondenza del km 462 il traffico transita su una corsia per senso di marcia. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Frana di Petacciato: riaperto il tratto di autostrada A14 Nel primo pomeriggio

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Molise, dopo la frana di Petacciato riapre l’A14. Resta l’emergenza: SS16 ancora chiusa per mesi x.com

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