Una maxi-frana ha interrotto la circolazione sulla dorsale adriatica in Molise, causando la chiusura di alcuni tratti dell’autostrada A14 tra Vasto sud, Termoli, Poggio Imperiale e Vasto sud in entrambe le direzioni. Nelle ultime ore sono stati riaperti alcuni tratti, tra cui quelli tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara, grazie all’installazione di una corsia di deviazione sulla carreggiata nord. Sono ancora in corso sopralluoghi e interventi di verifica.

La dorsale adriatica è stata spezzata dalla maxi-frana in Molise. Nelle ultime ore sono stati riaperti i tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud direzione Pescara grazie all'installazione di una corsia in deviazione lungo la carreggiata nord. La gestione dell'emergenza diventa un test politico e operativo per l’esecutivo. Oggi Salvini in visita a Petacciato Il governo affronta oggi, inConsiglio dei ministri,l’emergenza provocata dallafrana che ha colpito il Molise. Sul tavolo c’è un primo provvedimento urgente con unostanziamento iniziale di risorse, necessario per avviare gli interventi più immediati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Frana di Petacciato, riaperti alcuni tratti dell’A14 e sopralluoghi in corso

Petacciato, la frana non si muove. Riaperti due tratti dell'A14AGI - "Dalle ultime valutazioni geotecniche sta emergendo che in pratica la frana di Petacciato non si sta muovendo, e questo ci consente di prendere...

Il punto sull’A14 dopo la frana di Petacciato, i tratti chiusi e la viabilità alternativa. Il Molise divide in due l’ItaliaRoma, 8 aprile 2026 – La frana di Petacciato in Molise, la più grande d'Europa, ha ricominciato a muoversi e divide in due l'Italia lungo la dorsale...

Temi più discussi: Frana Petacciato, Ciciliano: Meno treni con limitazioni della velocità e su una sola corsia in A14; Frana di Petacciato in Molise, come viaggiare: resta chiusa l'A14 tra Vasto Sud e Termoli. Le alternative e la situazione treni; Frana di Petacciato: cause, tipo di dissesto e impatti su A14 e ferrovia; Frana di Petacciato, fronte di 4 chilometri in movimento: impossibile qualsiasi intervento. La Protezione civile: Ogni azione dopo le verifiche.

Frana di Petacciato, riaperta A14: una corsia per senso di marcia. Domani treni sulla Pescara-FoggiaLa riattivazione della circolazione, anche se ridotta, tra Vasto Sud e Poggio Imperiale contente la ripresa dei collegamenti stradali da e per la Puglia. bari.repubblica.it

A14, riaperti i tratti tra Vasto sud e Termoli: traffico ripristinato dopo la frana di PetacciatoA comunicarlo è Autostrade per l’Italia, che ha evidenziato come oltre 100 operatori e 40 mezzi siano stati impegnati senza sosta, anche durante la notte, nelle attività di ripristino e messa in ... giornaledipuglia.com

Molise, dopo la frana di Petacciato riapre l’A14. Resta l’emergenza: SS16 ancora chiusa per mesi x.com

IsNews.it - Molise. . Frana di Petacciato, il ministro Salvini arrivato in Molise: sopralluogo sull’area del dissesto - facebook.com facebook