Frana di Petacciato il piano di intervento progettato 25 anni fa | Pagato ignorato e messo in un cassetto

Una frana si è verificata a Petacciato, evidenziando un intervento di prevenzione progettato un quarto di secolo fa e poi abbandonato. Il piano di intervento è stato finanziato, ma successivamente dimenticato e lasciato inutilizzato. Mentre il sindaco definisce l’evento prevedibile, il presidente della Regione Molise si dice sorpreso. La situazione ha suscitato reazioni diverse tra le autorità locali e regionali.

C’è chi parla di evento prevedibile, come il sindaco, Antonio Di Pardo. C’è chi non se l’aspettava, come il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. E poi c’è chi ricorda che per la frana di Petacciato, risvegliata per l’ennesima volta tra il 6 e 7 aprile, c’era un progetto in mano a Regione e Comune dal 2002 e mai portato a termine. A dirlo è l’architetto Domenico Staniscia, già assessore ai lavori pubblici del piccolo comune molisano dal 1999 e il 2003 e in seguito promotore del Comitato ‘No Frana’. Per anni ha denunciato l’abbandono di un progetto che, dice al Fatto, “aveva l’ambizione di risanare uno dei fronti franosi più estesi d’Europa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Frana di Petacciato, il piano di intervento progettato 25 anni fa: “Pagato, ignorato e messo in un cassetto” Frana di Petacciato, fronte di 4 chilometri in movimento. De Caro: “Rischio isolamento della Puglia”. Il piano delle FerrovieScuole chiuse in provincia di Campobasso, rischio isolamento della Puglia, Statale 16 chiusa, Autostrada A 14 chiusa in alcuni tratti e linea... Leggi anche: Frana di Petacciato: Meloni fa il punto con i ministri. Stop ai treni sulla linea adriatic... Temi più discussi: Frana di Petacciato: cause, tipo di dissesto e impatti su A14 e ferrovia; L’unica cosa da fare con la frana di Petacciato, in Molise; La frana di Petacciato, in Molise, si riattiva dopo 11 anni spezzando la dorsale adriatica; Frana di Petacciato, fronte di 4 chilometri in movimento: impossibile qualsiasi intervento. La Protezione civile: Ogni azione dopo le verifiche. Maltempo in Molise, situazione migliorata dopo la frana di Petacciato. Governo a lavoro con nuove risorseMigliora la situazione maltempo nel Basso Molise dopo la frana di Petacciato, definita storica dal capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Tutti ... ecovicentino.it Il punto sull’A14 dopo la frana di Petacciato, i tratti chiusi e la viabilità alternativa. Da venerdì riapre la tratta ferroviaria Foggia-PescaraBinari deformati dal movimento franoso, stop alla circolazione ferroviaria. Sospese le lezioni in tutte le scuole, 60 sfollati. Ciciliano: Situazione complessa, ci vorranno mesi per ripristinare la v ... quotidiano.net Frana di Petacciato Preoccupazione per la stagione turistica, in particolare per il Gargano - facebook.com facebook La frana di Petacciato potrebbe compromettere la stagione turistica: "Gargano territorio più a rischio" x.com