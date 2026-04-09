Fragilità e cambiamenti L’aiuto della psicoterapia Il manuale scritto a Prato

Un nuovo manuale, scritto a Prato, esplora il ruolo della psicoterapia nel affrontare fragilità e trasformazioni personali. Il testo si propone di rispondere alla domanda “Perché la psicoterapia?” analizzando i motivi e le modalità attraverso cui questa pratica può supportare chi attraversa momenti di difficoltà. Gli autori illustrano le ragioni e gli strumenti della terapia, senza entrare in dettagli specifici di casi o situazioni.

Perché la psicoterapia? È il titolo e insieme la domanda a cui risponde il libro di cui sono autori Gianmarco Manfrida, Erica Eisenberg, Daniela Tortorelli e Valentina Albertini, un gruppo di professionisti docenti del Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale (Csapr), il primo centro di alta formazione post universitaria nato a Prato quasi 40 anni fa, con importanti collegamenti con diverse università italiane e internazionali. Una scuola di specializzazione, riconosciuta dal ministero dell’Istruzione, che negli anni ha formato centinaia di psicoterapeuti, molti dei quali attualmente impegnati nei servizi sociosanitari e nelle scuole italiane, oltre che nell’attività professionale autonoma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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