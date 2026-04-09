A Ravenna, presso il Tav Conselice, si sta svolgendo un allenamento con 17 tiratori dedicati alla disciplina della Fossa Olimpica. Gli atleti sono impegnati in un programma di allenamento che coinvolge questa specialità, con l’obiettivo di perfezionare le proprie tecniche. L’evento si inserisce in un periodo di preparazione in vista di competizioni future.

Diciassette tiratori specializzati nella disciplina della Fossa Olimpica si trovano attualmente impegnati in un intenso programma di allenamento presso il Tav Conselice, nel territorio ravennese. Lo stage tecnico, coordinato dal commissario tecnico Rodolfo Viganò, si svolge da martedì 7 aprile e proseguirà fino a venerdì 10 aprile, con l’obiettivo di affinare la preparazione in vista delle imminenti competizioni nazionali e internazionali della stagione. Il raduno mira a garantire continuità al percorso di crescita degli atleti appartenenti alle Squadre di Interesse Federale. Sebbene questi tiratori non facciano parte dei vertici delle Squadre Nazionali, rappresentano un elemento fondamentale per la solidità del sistema agonistico italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fossa Olimpica: 17 tiratori in campo a Ravenna per il nuovo test

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