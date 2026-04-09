Nella partita giocata al Pala Dozza, la Fortitudo Bologna ha vinto contro la Juvi con il punteggio di 73-62. La squadra di casa ha mantenuto il vantaggio durante tutto l'incontro, chiudendo con un margine di 11 punti. La gara ha visto diversi passaggi a vuoto per entrambe le squadre, ma la Fortitudo ha concluso con maggiore efficacia negli ultimi minuti.

La Fortitudo Bologna ha prevalso sulla Juvi con un punteggio di 73 a 62 in una sfida disputata al Pala Dozza. L’incontro infrasettimanale ha il dominio delle Aquile, nonostante la resistenza degli oroamaranto per gran parte della gara. L’inizio del match è stato caratterizzato da una scarsa precisione offensiva per entrambe le squadre. Dopo circa due minuti, Alvise Sarto ha sbloccato la situazione con un tiro dalla media preceduto da un viaggio in lunetta, seguito da un canestro di Anumba contro difesa schierata che ha portato il punteggio sul 6-0 per la Effe. La risposta della Juvi è arrivata tramite un taglio efficace nel pitturato di Cadia e l’apporto di Allen sotto canestro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fortitudo Bologna schiaccia la Juvi: 73-62, trionfo al Pala Dozza

Fortitudo Bologna Juvi Cremona 73-62: ultima al PalaDozza con lodeBologna, 8 aprile 2026 – Ultima tappa bolognese di regular season per la Fortitudo di coach Attilio Caja, che piega Cremona 73-62 nella sedicesima...

Fortitudo, ciliegina sulla torta al PalaDozza: Juvi Cremona battuta 73-62. Caja: "Orgoglioso di questo gruppo"La Flats Service Fortitudo Bologna non intende abbassare la guardia e, nell'ultimo appuntamento casalingo della stagione regolare, supera la...

Temi più discussi: Fortitudo, tegola Imbrò: lesione al ginocchio e al piatto tibiale. I tempi di recupero; Fortitudo Bologna, interviene il vicepresidente del Consorzio Rossano Guerri: Vedo una struttura coesa, puntiamo tutti alla promozione in A1; Troppa Fortitudo per la Juvi; Pesaro vs Rinascita Basket Rimini: Risultato in Diretta Streaming Serie A2 2024-2025.

La Fortitudo Bologna torna a correre: battuta la JuVi CremonaLa Flats Service Fortitudo Bologna riscatta il ko di Cividale nell'ultima partita di stagione regolare al PalaDozza. La squadra di coach Attilio Caja si impone con il ... pianetabasket.com

La Fortitudo sfida Cremona: solo con un successo si può sperare ancora nel primo postoI biancoblù si giocano tutto al PalaDozza mercoledì alle 20.30. Pesaro adesso è a +2, mentre Brindisi e Scafati sono a pari punti dell’Aquila ... ilrestodelcarlino.it

La Fortitudo Bologna in controllo vince contro la JuVi Cremona @Sportando x.com

Fossa dei Leoni 1970 - Fortitudo Bologna. . Fossa On The Radio 07-04 - facebook.com facebook