Formigine aperta la gara per il restyling del campo Bora

È stata avviata la procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del campo da calcio Bora a Formigine. La gara riguarda l’appalto per il restyling dell’impianto, con la pubblicazione del bando e l’apertura delle offerte. La fase prevede la valutazione delle proposte presentate dalle aziende interessate, in vista dell’assegnazione dei lavori. Non sono stati ancora comunicati i tempi di realizzazione né i dettagli tecnici dell’intervento.

È stata ufficialmente aperta la gara per l’appalto dei lavori di riqualificazione del campo da calcio Bora di Formigine. Si tratta di un passaggio fondamentale per un intervento molto atteso, finalizzato a trasformare l'attuale struttura in un impianto moderno e performante.Il progetto esecutivo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it A Sant'Anna parte il restyling del campo da basket: "Sostituita la rete di recinzione del playground"“Sono iniziati i lavori di sostituzione della rete di recinzione del playground comunale di basket nel quartiere Sant’Anna. Eccellenza/2. Stanco illude il Formigine. Ma il Fabbrico ribalta la garafabbrico 3 formigine 2 FABBRICO: Rossi, Andolina, Botturi, Tamagnini, Malavolti, Budriesi, Martina (36’ st Montuoro), Genova (19’ st Koni), Calì (32’... Eccellenza/2. Stanco illude il Formigine. Ma il Fabbrico ribalta la garaUna doppietta di Stanco illude il Formigine che però viene rimontato a Fabbrico e resta penultimo, allungando a 12 gare la striscia senza successi. Al 4’ fallo non fischiato a centrocampo e ripartenza ... ilrestodelcarlino.it Eccellenza/1. Troppa Vianese per il Formigine. In gara solo per dieci minutiTroppa Vianese per il Formigine, coi reggiani secondi della classe del grande ex Sarnelli che la chiudono con 2 gol nei primi 10’, per la squadra di Mezzetti secondo ko di fila ma dietro hanno perso ... ilrestodelcarlino.it