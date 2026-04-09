Nel momento più delicato della stagione, con il Forlì che si trova in una posizione critica in classifica, la dirigenza ha deciso di rassicurare i tifosi dichiarando fiducia nella salvezza. La squadra attraversa un periodo complicato, ma i vertici societari hanno espresso ottimismo riguardo alla possibilità di evitare la retrocessione. La squadra si prepara a affrontare le prossime gare con determinazione, consapevole della rilevanza di ogni singolo risultato.

Nel passaggio più delicato della stagione, con il Forlì che danza pericolosamente sull’orlo della zona playout, scendono in campo i pesi massimi. Senza filtri né equilibrismi, Gianfranco Cappelli e Matteo Mariani, rispettivamente patron e direttore generale del club di viale Roma, si sforzano di tenere la barra dritta per compattare un ambiente che rischia di sfaldarsi sotto il peso della paura. "Siamo molto fiduciosi di uscire indenni da questa fase di appannamento e salvarci quanto prima – scandisce Cappelli –. Certo, tutte le defezioni che abbiamo avuto non ci hanno agevolato il compito, ma restiamo ottimisti e guardiamo alla gara con l’Ascoli sapendo che contro le prime della classe il Forlì è capace di esaltarsi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, la dirigenza scaccia i timori e rilancia: "Ne usciremo, siamo fiduciosi di salvarci"

Forlì, fiducia in Miramari: "Difficoltà? Ne usciremo insieme"Mutuando da Paulo Coelho, "l’ora più buia è quella che precede il sorgere del sole".

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