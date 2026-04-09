Forlì investe 2,3 milioni | scuola strade e cultura in arrivo

L’amministrazione comunale di Forlì ha approvato una variazione di bilancio per il 2026, con un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro. La manovra riguarda interventi su scuole, strade e iniziative culturali. La presentazione è avvenuta giovedì pomeriggio in commissione consiliare, con l’obiettivo di finanziare diversi progetti nel territorio. La delibera prevede risorse indirizzate a miglioramenti e riqualificazioni di strutture e servizi pubblici.

L’amministrazione di Forlì ha presentato giovedì pomeriggio in commissione consiliare una variazione di bilancio per l’anno 2026 che tocca la cifra complessiva di 2.352.706 euro. Il piano economico, illustrato dall’assessore Cicognani, vede una netta prevalenza degli investimenti con 2.122.030 euro destinati al capitale, mentre la spesa corrente si attesta sui 230.675 euro. La manovra mira a garantire la continuità dei cantieri e a finanziare interventi strutturali fondamentali per il territorio. Investimenti infrastrutturali e gestione dei costi di cantiere. Una parte significativa delle risorse è destinata alla gestione dell’inflazione e dei costi dei materiali nelle opere pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì investe 2,3 milioni: scuola, strade e cultura in arrivo Fabriano: 3,9 milioni per servizi, strade e culturaIl Consiglio comunale di Fabriano ha approvato una manovra finanziaria di quasi quattro milioni di euro, destinata a colmare le lacune nei servizi... Leggi anche: Varese: 5,6 milioni dai frontalieri per strade e cultura