Foodist Istanbul si prepara ad accogliere l’industria alimentare globale
A settembre, presso il Tüyap Fair and Congress Center, si terrà Foodist Istanbul, una fiera dedicata al settore alimentare. L’evento vedrà la partecipazione di aziende e professionisti provenienti da diverse parti del mondo, riuniti per incontrarsi e scambiare opportunità di business. La manifestazione rappresenta uno dei principali appuntamenti B2B nel settore alimentare della regione, offrendo uno spazio di confronto tra i diversi attori della filiera.
A settembre, Foodist Istanbul riunirà l’intera filiera del food internazionale presso il Tüyap Fair and Congress Center, creando un punto d’incontro strategico per i principali operatori del settore all’interno di una delle più rilevanti manifestazioni B2B dedicate all’alimentare nella regione. Istanbul, Turchia — La fiera internazionale Foodist Istanbul, dedicata ai prodotti alimentari e alle bevande, si terrà dall’1 al 4 settembre 2026 presso il Tüyap Fair and Congress Center di Istanbul, riunendo buyer internazionali, produttori, esportatori e principali player del settore in un unico contesto. Organizzata da Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Il Trentino si prepara ad accogliere Emma e i NegramaroOltre a loro, tante altre voci italiane canteranno sul palco del Trento Live Fest.
Baronissi si prepara ad accogliere Libro Aperto Festival 2026Dal 10 al 12 aprile 2026 Baronissi tornerà a essere il punto di riferimento della letteratura per bambini, ragazzi e giovani lettori con una nuova...