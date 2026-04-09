Fondi negati a docufilm su Regeni sospetti su Mollicone ma si difende | Non sapevo esistesse

Il ministero della Cultura ha negato i finanziamenti a un docufilm dedicato a un ricercatore scomparso. Al centro dell’attenzione ci sono sospetti riguardo a un ex dirigente di un’altra istituzione, che si difende sostenendo di non conoscere l’esistenza del progetto. Circolano voci secondo cui il presidente della Commissione Cultura della Camera potrebbe aver avuto un ruolo decisivo nella decisione, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Continuano le polemiche sulmancato finanziamento statale al docufilm su Regeni. Ieri,il ministro della CulturaAlessandro Giuliha parlato alla Camerae ha negato fermamente che il niet ai fondi del Mic per il film sul ricercatore italiano ucciso al Cairo fosse il risultato di una scelta politica, evocando invece una scelta tecnica. Mollicone, 55 anni, è un politico di lungo corso che viene dalla gavetta:militanza giovanile nella destra romana, poi consigliere, in municipio e in Campidoglio, infine deputato, senza mai rinunciare ad esprimere le sue idee. Se l’è presa con la serie animata britannica Peppa Pig, denunciando la presenza di un personaggio con due mamme, per poi tuonare contro l’utero in affitto, giudicato“reato più grave della pedofilia“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fondi negati a docufilm su Regeni, sospetti su Mollicone ma si difende: “Non sapevo esistesse” Leggi anche: Fondi negati al docufilm su Regeni. Giuli: "Non condivido la scelta ma non decido io" Docufilm su Regeni, Giuli su fondi negati: “Scelta tecnica, non politica”“Non condivido né sul piano ideale né su quello morale” la scelta della Commissione selettivi suldocufilm su Regeni“ma non è frutto di scelta... Temi più discussi: Fondi negati al docufilm su Regeni. Giuli: Non condivido la scelta ma non decido io; Fondi negati al docufilm su Regeni, il ministro Giuli sotto accusa; I fondi negati al film su Regeni e i sospetti su Mollicone. Lui: Non sapevo esistesse il documentario, meritava i finanziamenti. Questo è uno scandalo creato a tavolino; Fondi MIC negati al docufilm, prossimamente nelle aule di atenei italiani e Parlamento europeo - Pressenza. Perché sono stati negati i fondi per il docufilm su Giulio Regeni (mentre arrivano le prime dimissioni)?Secondo gli esperti del ministero della Cultura, il film su Giulio Regeni non merita i contributi pubblici per supportare le opere cinematografiche ... elle.com Fondi negati al docufilm su Regeni. Giuli: Non condivido la scelta ma non decido ioAGI - Torna al cinema Giulio Regeni - Tutto il male del mondo. Il docufilm diretto da Simone Manetti, prodotto da Ganesh Produzioni e Fandango, dopo le polemiche per la decisione della commissione d ... msn.com Fondi negati a documentari su Giulio Regeni, Federico Aldrovandi e bullismo: scoppia la polemica sui criteri del Ministero della Cultura tra dimissioni, interrogazioni parlamentari e accuse di scarsa trasparenza. - facebook.com facebook Giulio Regeni e i fondi negati per il film, il ministro Giuli: «Escluso anche nel 2024, non condivido ma la scelta non è politica» | @Corriere.it x.com