Folle calcio d'inizio in PSG-Liverpool pallone scagliato direttamente sul fondo | È inaccettabile

Durante il secondo tempo della partita tra PSG e Liverpool, il calcio d'inizio è stato eseguito in modo irregolare, con il pallone che è stato calciato direttamente sul fondo senza che nessuno toccasse. Questa azione ha generato molte reazioni tra tifosi e commentatori, che hanno commentato l’accaduto come una scelta sbagliata e inaccettabile. Ally McCoist ha commentato pubblicamente l’episodio, definendolo “inaccettabile”.

Il PSG ha buttato via in maniera apparentemente folle il calcio d'inizio del secondo tempo contro il Liverpool, Ally McCoist lo definisce "inaccettabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it Nuova regola sul calcio d’angolo, proposta dell’ex arbitro: “Difensori dentro l’area, attaccanti fuori”L'ex arbitro di Premier League Graham Scott propone di salvare il calcio dalla "farsa" che sono diventati i calci d'angolo: una sequenza di risse da... Crans Montana, anche l’Italia parteciperà all’indagine. Parlamento federale svizzero: “Ingerenza inaccettabile”È scontro tra Svizzera e Italia dopo che il nostro Paese ha subordinato il ritorno dell'ambasciatore a Berna alla collaborazione tra squadre... O DIA QUE O PSG CALOU ANFIELD!!#football #psg#liverpool #edit #shorts Temi più discussi: Folle calcio d'inizio in PSG-Liverpool, pallone scagliato direttamente sul fondo: È inaccettabile; Calcio Serie B 2025-26 - Catanzaro - Monza finisce in parita la partita segnata dal folle arbitraggio di Ayroldi - L'Italiano; TDR - Under 17, verdetti al fotofinish: tutti i gironi decisi all’ultima giornata; Prima Categoria B: volata folle per i playoff. Calendari a confronto. Posticipato di un quarto d'ora il calcio d'inizio di Borussia Dortmund-Atalanta: ecco il motivoPosticipato di un quarto d'ora il calcio d'inizio della sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta: il motivo è il ritardo di oltre mezz'ora con cui i gialloneri si sono presentati allo stadio di casa, ... tuttomercatoweb.com L’Everton inventa un nuovo calcio d’inizio, è una scommessa: tifosi sconcertatiIn Inghilterra la questione delle palle inattive continua a tenere banco, con l'Arsenal nel mirino per aver trasformato i calci d'angolo in ammassi indistinti di calciatori che spesso finiscono con la ... fanpage.it Trovo assurdo e folle, che l'intera economia di un Paese, si basi su due giochi: il calcio e il turismo. Due attività da vivere in panciolle. Su entrambe queste truffe e spese hanno creato una sovrastruttura d'orgasmo. E cercano pure la conferma culturale, citano p - facebook.com facebook