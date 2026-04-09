Antonio Floro Flores analizza il lavoro di Luciano Spalletti, apprezzandone la capacità di adattarsi e cambiare nel tempo. L’ex attaccante ha espresso interesse nel modo in cui l’allenatore si è evoluto nel corso della sua carriera, sottolineando la sua attenzione alle strategie e alle decisioni tecniche adottate nelle diverse stagioni. Non sono state fornite altre valutazioni o commenti, né dettagli sulle modalità di studio adottate da Floro Flores.

di Angelo Ciarletta Antonio Floro Flores apprezza e studia Luciano Spalletti per il suo futuro da allenatore. Vediamo che cosa ha detto il giovane tecnico. Antonio Floro Flores ha portato il Benevento in Serie B. Su La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante – oggi allenatore – ha raccontato la bellezza di questa stagione. LA PROMOZIONE «È un’emozione che non avevo mai vissuto, momenti così accadono di rado. Da calciatore non ero così maturo, sono stato il primo a non comprendere le mie potenzialità. Per questo sento di dovermi riscattare». DOVE COMINCIA QUESTA CORSA «Da un incontro con Pasquale Foggia. Venivo da due stagioni difficili e mi chiedevo se il calcio fosse ancora il mio mondo, poi ho capito di voler lavorare con i ragazzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Floro Flores studia Spalletti: «Lo apprezzo molto per la sua capacità di evolversi»

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