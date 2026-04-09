Floro Flores si racconta | Zeman è quello che mi porto più dentro Apprezzo Fabregas per il coraggio Spalletti per la capacità di evolversi

Floro Flores ha condiviso alcune riflessioni sulle figure che hanno influenzato il suo percorso calcistico. Ha menzionato Zeman come l’allenatore che porta più dentro di sé, mentre ha espresso ammirazione per Fabregas per il suo coraggio e per Spalletti per la sua capacità di adattarsi e cambiare nel tempo. Le sue parole sono state rilasciate in un'intervista in cui ha parlato di alcune delle sue ispirazioni e influenze nel calcio.

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